2026年4月27日、シンガポールメディアの聯合早報は、韓国の電子入国カードにおける「中国（台湾）」の表記を巡る論争が外交問題に発展し、影響が中国の王毅（ワン・イー）外相の訪韓にまで波及していると報じた。記事は、発端は25年2月の韓国法務部による電子入国申告システム全面導入時の表記設計で、「国・地域」欄では「台湾」を選択できる一方、「出発地」「次の目的地」欄では「中国（台湾）」と表記される仕様だったと紹介し