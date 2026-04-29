外務省は２９日、ホルムズ海峡の事実上の封鎖によりペルシャ湾内にとどまっていた日本関係船舶１隻が海峡を通過し、湾外へ退避したと発表した。日本人乗組員３人が乗船しており、日本に向けて航行していることも明らかにした。政府関係者によると、船舶は石油元売り大手出光興産の子会社のタンカー「出光丸」だという。高市首相も２９日、自身のＸ（旧ツイッター）に「邦人保護の観点を含め、前向きな動きとして受け止めている