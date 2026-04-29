飯塚オートのSG「第45回オールスター」は最終日、12Rで優勝戦を迎え、1枠から発進した佐藤励（26＝川口）がスタートを決めた青山周平を1周4角過ぎでかわし、そのまま10周回を押し切った。佐藤は25年11月の日本選手権（飯塚）以来、3度目のSG制覇。今タイトル連覇も決めた。2着永井大介、3着黒川京介で川口勢のワンツースリー。金子大輔、荒尾聡、長田稚也は1周1角で落車した。胸に期していたタイトル連覇。だが、ゴールラ