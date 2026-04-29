飯塚オートのナイターＳＧ「第４５回オールスター・オートレース」は２９日の最終日、１２Ｒで優勝戦が行われ、佐藤励（２６＝川口）が素早い逆転劇で大会連覇を飾った。ＳＧは３回目、通算２７回目の優勝となった。「絶対負けないぞと思った。オレが一番強い、一番速いと思ってレースした」誰よりも強い気持ちで臨み栄冠を勝ち取った。湿走路の優勝戦、スタートは青山周平が主導権を奪い、佐藤は２番手も「やっぱり青山さんは