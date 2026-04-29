格闘技イベント「ONE SAMAURAI 1」格闘技イベント「ONE SAMAURAI 1」が29日に東京・有明アリーナで開催された。メインイベントではONEフライ級キックボクシング暫定世界タイトル戦で武尊（team VASILEUS）とロッタン・ジットムアンノン（タイ）が再戦。これが引退試合となる武尊が5回KO勝ちし、リベンジを果たした。緊迫の試合は2回に大きく動いた。武尊が左フックでダウンを奪取。ロッタンはスリップをアピールしたが認められ