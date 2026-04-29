株式会社山野楽器は、８月１５日、１６日に川崎市「カルッツかわさき」で「ＴＨＥ５７ｔｈＹＡＭＡＮＯＢＩＧＢＡＮＤＪＡＺＺＣＯＮＴＥＳＴ（ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト）」（ＹＢＢＪＣ）を開催する。「ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテスト」は、学生ビッグバンド界の登竜門として多くのプロミュージシャンを輩出してきた５０年以上の歴史あるコンテスト。学生たちの間では「ヤマノ」とい