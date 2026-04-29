28日、ホルムズ海峡を通過した日本の「IDEMITSU MARU」。戦闘開始後、日本へ向かう日本関連の船では初めてとみられています。なぜ、「IDEMITSU MARU」はホルムズ海峡を通過できたのでしょうか。イラン側の狙いとは。■米軍が“逆封鎖”続けるホルムズ海峡日本にとって朗報が日本時間29日未明にアメリカ軍が公開した映像。ヘリが向かった先には貨物船が…。米中央軍SNSより「アメリカの海上封鎖に違反し、イランへ向かう恐れのあ