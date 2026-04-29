岩手県大槌町の山林火災は発生から1週間の29日午後、一部地域を除き、「避難指示」が解除されました。「避難指示」の一部解除を受けて、避難していた人たちが次々と避難所を後にしました。解除のおよそ2時間前、大槌町の平野公三町長は「避難指示」を解除するかどうか判断するため、住まいに延焼のおそれがないか現地へ確認に向かいました。道路の脇のすぐそばまで火が迫っていたことが分かるほど、真っ黒に焼け焦げた山肌。続いて