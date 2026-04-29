「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）巨人は逃げ切って今季最多タイの貯金「４」。竹丸が両リーグトップタイの４勝目となった。打線は二回、先頭の４番・ダルベックからの３連打に下位打線が続いて４点を奪った。阿部監督は「大きな４点だったなと思います。若い選手がつないでつないで取った、貴重な点だったんじゃないかなと思います」と評価した。１死二、三塁では投手の竹丸がセーフティースクイズ。投手正面に転が