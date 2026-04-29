フィリピン当局は、国際手配されていた日本人の男2人を首都マニラで拘束したと発表しました。2人は警察官を装った特殊詐欺に関与した疑いがあるということです。フィリピン入管当局は、いずれも日本人のオオイ・タクミ容疑者（30）とオカダ・ショウ容疑者（27）を、首都マニラで28日に拘束したと明らかにしました。容疑者2人は警察官を装った特殊詐欺に関与した疑いがあり、今月、福岡県の裁判所から詐欺容疑で逮捕状が出ていたと