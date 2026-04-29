お笑いコンビ「アンガールズ」田中卓志（50）が、29日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演し、2級建築士試験に合格したことをあらためて報告した。昨年12月にSNSで「なんとか合格できましたー！！うれしくて、ホッとして、焼き肉食べました！！」と喜びをつづった。この日のテーマは「健康は家で決まる！？カラダに良い家」。MC明石家さんまから「免許取ったらしいな」と振られた田中は、「2級建