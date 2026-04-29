俳優の鈴木福さんが４月２９日、自身のインスタグラムを更新。運転免許証の写真を公開しました。 【写真を見る】【 鈴木福 (21) 】 「運転免許を取得しました！！」「今日は4/29(よいふくの日)ということで」報告に「大人になったんだなぁ」「運転姿も載せてね」ファン反響鈴木福さんは「今日は4/29(よいふくの日)ということで良い報告を…運転免許を取得しました！！」と綴ると、運転免許証の写真をアップ。運転免許