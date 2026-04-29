ゴールデンウィークに合わせてスタートした「ゴールデンウィーク商戦」。お得なキャンペーンを展開する企業側の狙いとは？【写真を見る】「手でつまんで遊ぶ」テトリスのボードゲームが登場 「GW限定福袋」が増加？ 家電量販店やサービスエリアで井上貴博キャスター：ここ数年、GWの時期に「GW限定福袋」を発売するお店が増えているようです。家電量販店の「ノジマ」はGW福袋として、▼冷蔵庫（税抜15万8000円）、▼ドラム式