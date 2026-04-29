グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が29日、自身のインスタグラムを更新。バニーガール姿を投稿した。「5月2日はマルハン上小田井駅前店に来店します！皆さん是非会いに来てください！」と呼びかけ、チェック柄のバニーガールショットを公開。「そしてこの日は…推しパチの日推しスロの日ホールでお試しプレイができるらしい！パチンコ、スロット初めての人もこれを機に一緒に楽しもう！」とつづった。また