◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）巨人のドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手が、ハーラートップタイの４勝目を挙げた。広島出身の新人左腕は、カープ打線を相手に６回６安打２失点の粘投。２回にはスクイズを成功させ、プロ初打点もマーク。試合後のヒーローインタビューでは、本拠地の巨人ファンを前に「２ケタ勝てるように」と堂々の宣言も飛び出した。お立ち台に上がった竹丸が、はにかみながら