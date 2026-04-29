お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が29日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、北海道出身の芸能人が集まる「北海道会」が自然消滅した理由を明かした。この日のテーマは「北海道VS沖縄の女が大激論SP」。北海道出身の元SDN48のタレント・芹那は「沖縄の方たちが番組で沖縄会で出演されているのを見てうらやましいねって」と同郷の菊地亜美、バービーと話し、吉村に「直談判して」北