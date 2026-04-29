4月20日からスタートしたドラマ『銀河の一票』は、『エルピス』で高い評価を得た佐野亜裕美プロデューサーの復帰作として注目を集めている。政治と選挙という題材をどう描くのかに関心が集まる中、第1話の放送を終えてネット上の反応は。（フリーライター 鎌田和歌）コメディーかと思いきや真正面から社会派だった日本社会でタブーとされがちな政治と選挙に、どう切り込むのか。4月20日にスタートしたドラマ『銀河の一票』（