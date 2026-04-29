【ソウル＝藤原聖大】戒厳令宣布を巡り、特殊公務執行妨害罪などに問われた韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の控訴審判決が２９日、ソウル高裁であった。高裁は１審が無罪とした部分を一部破棄し、懲役７年の実刑判決を言い渡した。１審は懲役５年だった。判決によると、尹氏は戒厳令を宣布した翌月の２０２５年１月、捜査当局に身柄を拘束されそうになった際、大統領警護庁に令状執行を妨害するよう指示するなどした。