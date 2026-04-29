ボートレース住之江の7日間ロングラン決戦、スポニチ杯争奪「第60回なにわ賞」は「昭和の日」の29日に最終日が開催され、12R優勝戦は3コースの中野仁照（24＝愛知）が強ツケマイをインの三好勇人に浴びせて快勝。180日の休み明け2節目で復活を高らかにアピールする美酒だ。今年も住之江も初優勝。2着は2周1マークで2番手の中山将を抜いた地元の岡田憲行。3連単＜3＞＜5＞＜6＞は1万1820円（34番人気）の波乱決着となった。波乱