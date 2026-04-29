２月にテレビ東京系「旅バラ・バスＶＳ鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に大けがを負ったサッカー元日本代表でタレントの前園真聖が、仕事復帰を報告した。前園は２９日までに自身のインスタグラムを更新。「今日から仕事復帰させていただきました」と報告すると、「番組１０年目になる四国自転車旅での復帰を嬉しく思います。まだまだやれるお仕事は限られてはきますが、一歩一歩進んでいきたいと思います」とつづり、セット