ドイツ１部バイエルン・ミュンヘンの日本代表ＤＦ伊藤洋輝（２６）が、イングランド・プレミアリーグの複数クラブから関心を寄せられていると、英メディア「スポーツ・ブーム」が報じた。伊藤は２０２４年夏にＢミュンヘンに加入してから、今季までの２シーズンはケガでフル稼働できていない。完全な主力としての地位を築けていないが、随所にビッグクラブでも通用するプレーを見せている。それだけに、左利きでセンターバッ