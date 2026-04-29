俳優の北村総一朗さん（90）が29日、ブログでの発信を休止することを発表しました。北村さんは、『ブログ仲間の皆様へ。』というタイトルで投稿。「身勝手ながら、一身上の都合によりブログ発信を、暫く休ませていただきます。これ迄長きに渡り拙文を拝読いただき感謝申し上げます。皆様のご健勝をお祈りして、筆を置きます。ヒョッコリ戻ってくるつもりです。有り難うございました」とつづっています。北村さんは2013年から『行住