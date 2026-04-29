◇WEリーグ・クラシエ杯決勝大宮2―2（PK1―3）日テレ東京V（2026年4月29日U等々力）初の決勝に挑んだRB大宮アルディージャWOMENは、悲願の初タイトルにわずかに届かなかった。過去の公式戦13試合で一度も勝利したことがない日テレ東京Vから、前半キックオフ早々に先制。延長戦で勝ち越されながら同後半に追いつく粘りを見せたものの、PK戦で3人が失敗し力尽きた。柳井里奈監督は「守ってPK戦ではなく、最後までゴールを