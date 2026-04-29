「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）広島が敗れた。先発の森下が４回６安打４失点。初回は三者凡退だったが、二回に崩れた。先頭から３連打で無死満塁のピンチを背負うと、平山の遊ゴロの間に１点を先制された。浦田にも左前タイムリーを浴び、投手の竹丸にはスクイズを決められ（記録は投ゴロ犠打野選）、キャベッジにもタイムリー。この回５安打を集中され一挙に４点を失った。打線は五回２死から四球と持丸の左中