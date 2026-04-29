巨人４―２広島（セ・リーグ＝２９日）――巨人が二回、浦田、キャベッジの適時打などで４点を奪い、逃げ切った。竹丸和幸（鷺宮製作所）はリーグトップに並ぶ４勝目。広島は七回以降、無安打だった。◇阪神２―０ヤクルト（セ・リーグ＝２９日）――阪神の高橋が今季３度目の完封勝ち。打線は三回に岡城快生（筑波大）が先制二塁打。六回は小幡の適時打で加点した。ヤクルトは３安打で山野を援護できず。◇ＤｅＮＡ４―２中