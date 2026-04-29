【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 2−0 川崎フロンターレ（4月29日／埼玉スタジアム2002）【映像】小森がゴラッソ→田中監督が胸熱ガッツポーズ浦和レッズの田中達也暫定監督が、神采配からずぶ濡れの中で渾身のガッツポーズを見せ、ファンの注目を集めている。7連敗中の浦和は4月28日、マチェイ・スコルジャ監督との契約解除を発表。かつて浦和でプレーし、U-21チーム監督とトップチーム・コーチを兼任していた“レジ