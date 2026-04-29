◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１３節神戸０―０（ＰＫ２―４）Ｃ大阪（２９日・ノエビアスタジアム神戸）Ｃ大阪がＰＫ戦の末、西の首位・神戸を破り、２試合ぶりに勝利した。２月７日の開幕節・Ｇ大阪戦以来１２試合ぶりの先発となった元韓国代表ＧＫキム・ジンヒョンは「今日は久々だったが、自分らしく試合ができてよかった」と起用に応えた。試合開始直後から好セーブを連発。アーサー・パパス監督は「強い相手に対