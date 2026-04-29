日本時間２１時３０分に米耐久財受注（速報値）（3月）、卸売在庫（速報値）（3月）、住宅着工件数（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 耐久財受注（速報値）（3月）21:30 予想0.6%前回-1.3%（前月比) 予想0.4%前回0.9%（輸送除くコア・前月比) 卸売在庫（速報値）（3月）21:30 予想0.4%前回0.8%（前月比) 住宅着工件数（3月）21:30 予想140.2万件前回148.7万件（住宅着