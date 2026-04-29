テレビ東京系「一流が目撃！大谷翔平・サッカーＷ杯衝撃の瞬間ランキング本人と見直したら新発見ＳＰ」が２９日、放送された。一流アスリートをゲストに招き、驚がくさせられたスポーツの名場面を振り返る。ランキング方式で発表する「これってＡＩ？人間離れした超人プレー」では、米大リーグ・マリナーズなどで活躍したイチロー氏の強肩がランクインした。野球界以外のトップアスリートたちもイチロー氏の「レーザービ