「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）巨人は逃げ切って今季最多タイの貯金「４」。竹丸が両リーグトップタイの４勝目となった。先発の竹丸が粘投を見せた。三者連続三振の立ち上がりを見せると、二回には無死二塁を背負ったがバックの堅守にも助けられて無失点。直後に４点のリードをもらうと、その後はテンポよく投球を続けたが、五回だった。２死から四球と安打でつながれて２失点。なおも２死満塁で３番・小園を迎え