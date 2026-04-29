歌手の岩崎宏美（67）のデビュー50周年記念コンサートのグランドフィナーレが29日、東京国際フォーラムで行われた。「岩崎宏美の歴史を1曲でも多く届ける」と思いを込めて選曲した4つのメドレーを含む38曲で、1500人を魅了した。自身の歌手人生と重なるバラード「五線紙の上で」から幕開け。「50年を振り返ってみるとシングル69枚、アルバム60枚出していてよくやったなと思いますね」とうなずきながら感謝を示した。公演ではデ