NBAのシーズンは、基本的に約半年間におよぶ長丁場となる82試合のレギュラーシーズンをこなした後、プレーオフで4つのシリーズを勝ち上がった1チームが、そのシーズンのチャンピオンとなる。 現行フォーマットでは、プレーオフのファーストラウンド、カンファレンス・セミファイナル、カンファレンス・ファイナル、NBAファイナルと、どのシリーズも4戦