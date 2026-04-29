フェイエノールトの日本代表FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さんが29日、自身のインスタグラム(@yufudayo)を更新し、第一子となる女児を出産したことを報告した。由布さんはインスタグラムで「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています」とのコメントとともに、第一子との2ショット写真を投稿している。「想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会っ