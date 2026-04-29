【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節】(サンアル)松本 1-1(PK5-6)磐田<得点者>[松]二ノ宮慈洋(42分)[磐]角昂志郎(90分+9)<警告>[松]小川大貴(32分)[磐]加藤大育(51分)主審:堀善仁