[4.29 J1百年構想第13節 水戸 2-2(PK3-4) 町田 Ksスタ]惜しくも準優勝に終わったAFCチャンピオンズリーグエリート決勝戦から日本時間で中2日、FC町田ゼルビアのJリーグ再開戦は2-0から追いつかれるという苦しい展開の末、PK戦勝利という結果となった。それでも試合後、黒田剛監督は課題を口にしながらも「勝ち点2という最低限の結果を持ち帰ることができてよかった」と前向きに振り返った。日本時間26日未明にサウジアラビアで