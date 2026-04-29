マドリード・オープン 大会期間：2026年4月22日～2026年5月2日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[タロン フリークスポール / ブランドン ナカシマ] 1 - 2 [ヤン ジェリンスキ / ルーク ジョンソン] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第9日がスペイン マドリードで行われ、男子ダブルス2回戦で、タ