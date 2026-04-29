俳優の鈴木福（21）が29日、自身のXを更新し、自動車の運転免許を取得したことを報告した。あわせて免許証の写真を投稿した。【写真】気になる顔写真（笑）鈴木福の運転免許証免許証を公開しながらXでは「今日は4／29(よいふくの日)ということで良い報告を…運転免許を取得しました！」と説明。また、「＃限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ」と伝えている。鈴木は、2004年6月17日生まれ、 東京都出身。2011年4月、ドラマ『マ