【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・ウィットリー―広島・玉村昇悟（１８時・東京ドーム）◆ヤクルト・高梨裕稔―阪神・西勇輝（１８時・神宮）◆中日・マラー―ＤｅＮＡ・篠木健太郎（１８時・バンテリンドーム）【パ・リーグ】◆西武・隅田知一郎―日本ハム・伊藤大海（１８時・ベルーナドーム）