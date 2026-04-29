◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）追い切り＝４月２９日、栗東トレセンガウラディスコ（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父クリソベリル）は松若風馬騎手が騎乗し、坂路を単走。前半は一定のリズムを刻み、促されると素早い反応で５４秒８―１２秒４をマークした。５５０キロを超える雄大な馬体を誇るが、加速はスムーズ。友道助手は「予定通りですね。今週は確かめる程度。体の大き