俳優の要潤が２９日、東京・新宿バルト９で仮面ライダー生誕５５周年記念作の映画「アギト−超能力戦争−」（田粼竜太監督）の初日舞台あいさつを行った。要は２００１年「仮面ライダーアギト」（テレビ朝日系）で俳優デビューしただけに感慨深げ。アギトの四半世紀の節目に「焼き肉屋で２時間カメラ回すか？」のノリで話していたというが、生誕５５周年とも連動して大展開に。「偶然が重なった結果だが、急に重い物を背