トンボコープが、新曲「スターゲイザー」を本日配信リリースした。あわせて、全国6カ所を巡るツアー＜TOMBO COOP TOUR 2026 “LANDMARK”＞の開催を発表した。新曲「スターゲイザー」は、叶わなかった夢や、取りこぼしてしまった過去の“その後”を描いた楽曲だという。部屋の中を舞台に、過去と現在が交錯しながら、ふたりで見ていたはずの景色や記憶が静かに変質していく様子を映し出している。何もない空を見上げ続けてしまうよ