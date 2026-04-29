本拠地マーリンズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板。投手専念で6回2失点9奪三振と力投したものの、今季初黒星を喫した。4回には好守を披露したキム・ヘソン内野手に一礼して感謝。このシーンについて、キム・ヘソンが真相を明かしている。0-1の4回。大谷は2死一、三塁の大ピンチを迎えた。7番ケイシーの打球は内野で大きく跳ねたが、遊撃を守ったキム・ヘソンが猛