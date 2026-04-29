◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２広島（２９日・東京ドーム）巨人が序盤のリードを守り切り、勝利を挙げた。貯金は今季最多タイの４。先発のドラフト１位・竹丸は６回６安打２失点でリーグトップタイの４勝目をゲットした。先発・竹丸は初回を３者三振スタート。２回には４点の援護を受けた中、ルーキーは４回までスコアボードに「０」を並べた。４―０の５回。難なく２死を奪ったが、平川に四球を与えると、持丸に左中間へ