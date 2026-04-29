大橋ちっぽけが、新曲「コールドスリープ、愛」を本日配信リリースした。あわせて、MVも公開された。本楽曲は、失ってから気づく、恋人とのかけがえのない日常や後悔を歌った切ない1曲となっており、ミュージックビデオは地元・愛媛県で撮影を行ったという。なお、本楽曲が収録される3rdフルアルバム『aritei』の配信リリースが5月29日に決定した。収録曲は近日発表されるので、続報をお待ちいただきたい。アルバム『aritei』ジャ