上田綺世に第一子が誕生サッカー日本代表FWの上田綺世（フェイエノールト）が10日、自身のインスタグラムを更新。第一子となる長女が誕生を報告した。妻はモデルの由布菜月。上田は生まれたばかりの愛娘が自身の小指を掴んだ写真を公開。「ご報告です。新しい家族が増えました。命がけで出産を乗り越えてくれた妻、支えてくれている家族に心から感謝しています」「妻と娘のためこれからより一層頑張ります。これからもよろしく