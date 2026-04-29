中国が自国の優位を強調しながら米国を批判する「戦狼外交」は、日本、韓国、台湾の市民にはむしろ反発を招く可能性が高いようだ。早稲田大学の小林哲郎教授（社会心理学）らの研究グループは、日本、韓国、台湾の計6091人を対象に、実験を取り入れたアンケート調査を行い、中国の強硬な対外発信に触れた人ほど中国への好感を下げる傾向を確認した。研究成果は2026年4月2日付で国際学術誌「The International Journal