ラグビーリーグワン1部の埼玉は29日、埼玉県熊谷市内で練習を実施。今月25日に元監督の宮地克実さんが85歳で亡くなったことを受け、5月1日の浦安戦（東京・秩父宮ラグビー場）は喪章を付けて臨む見通しとなった。宮地さんは監督・総監督を退任後も群馬県太田市にあった旧練習グラウンドを頻繁に訪れ、選手たちに声を掛けていた。16年4月に入団したHO坂手淳史主将も、独特のしゃがれた関西弁で、声を掛けてもらっていた1人。「