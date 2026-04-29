広島戦に先発した巨人・竹丸＝東京ドーム巨人の竹丸が要所を締め、6回2失点でリーグトップに並ぶ4勝目を挙げた。打線は二回に先頭からの3連打で好機をつくり、浦田、キャベッジの適時打などで4点を先制。広島は森下が序盤に崩れ、打線はもう一押しを欠いた。