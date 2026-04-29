歌手の仁支川峰子が２８日、ＴＯＫＹＯＦＭ「ＴＯＫＹＯＳＰＥＡＫＥＡＳＹ」で、５歳まで歩けないほどの栄養失調だった子供時代を振り返った。アルコ＆ピースの平子祐希とのトークで、生い立ちの話となった仁支川は幼い頃から体が弱く「１歳半で命を落としかけた。栄養失調に近い病気で」と切り出した。９人きょうだいの末っ子だったという仁支川だが、実は三女だった姉の子だったという。三女は離婚して母に仁支川を預