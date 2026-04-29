【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は２９日、中東情勢の悪化に伴う原油や肥料の価格高騰対策として、加盟国が農漁業や運送業界を一時的に支援するのを認めると決定した。ＥＵ加盟国は農漁業の生産者や運送会社に対し、価格上昇による追加費用の最大７割を補助できるようになる。多くのエネルギーを消費する鉄鋼業界などに対しても、電気料金を支援できる。ＥＵは域内の公正な競争環境を保つ